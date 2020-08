Tio é detido após assediar sobrinha de 13 anos

Notícia Max

Um homem, nome e idade não divulgados, foi detido na tarde deste domingo (30), após assediar sexualmente sua sobrinha de 13 anos. O caso ocorreu em Várzea Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a garota participava de uma confraternização por volta das 18h50 na casa de uma amiga, localizada no bairro Chapéu do Sol.

Em dado momento, o suspeito que é seu tio, passou a mão em suas partes intimas, dizendo: “É hoje que eu te pego.”

Logo depois, a vítima deixou o local e pediu ajuda para sua mãe.

Imediatamente, a mulher foi até a delegacia e comunicou fato. Já o suspeito foi detido pela Polícia.