Tio de bebê morta em colisão fala sobre bombeiro que causou batida: 'Não conseguia ficar em pé'

O tio da recém-nascida que morreu após o carro em que ela estava ser atingido por um bombeiro embriagado em Itatiba (SP), na madrugada de quarta-feira (1º), disse que o homem estava tão bêbado que mal conseguia se manter de pé.

Robson Fabiano Gabriel, de 47 anos, que é soldado da PM e atua como bombeiro em Campinas (SP), chegou a ser preso em flagrante e levado ao Presídio Militar Romão Gomes, mas conseguiu liberdade provisória após pagar fiança de R$ 4 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais que atenderam a ocorrência constataram no motorista sinais visíveis de embriaguez, como falta de equilíbrio e odor etílico.

"Ele estava muito bêbado, não conseguia ficar em pé. Todo mundo queria tirar ele do carro, eu falei para não tirar. Quando o policial chegou ele falou que tinha dinheiro e pagava tudo. Aí eu falei: 'cara, a vida das minhas sobrinhas você não vai pagar, porque dinheiro não compra tudo'. O cara está lá...dá três dias, cinco dias e ele está solto", disse Leandro da Silva em entrevista gravada no dia 1º, sem saber que o motorista já estava em liberdade.

A colisão foi registrada por volta de 1h, na Rua Angelina Zupardo Carneiro, no Jardim Santa Filomena II. Gerlaine Sodré de Jesus, mãe da recém-nascida, disse que entrou no carro estacionado na rua com a bebê para acalmá-la por conta do barulho dos fogos de artifício do Ano Novo. A filha de três anos também estava no veículo, com os vidros fechados.