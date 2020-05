Tenente acusada de torturar e matar aluno durante curso pode ser promovida

A tenente do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Izador Ledur de Souza, que é acusada de tortura e morte do aluno soldado Rodrigo Claro, em 2016, aparece na lista do Comando Geral da instituição para receber promoção ainda este ano. Se for aprovada, Ledur passará a ser capitã.O nome da militar está entre os que serão promovidos a uma patente maior, na Portaria nº 150/BM-1/2020, assinada pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges Ferreira, nesta sexta-feira (30).



Ao total constam os nomes de 26 oficiais que devem comparecer na próxima segunda-feira (4) na diretoria de saúde/ambulatório central da Polícia Militar de Mato Grosso para realização de inspeção de saúde, fator obrigatório para a ascensão hierárquica na carreira militar.



Rodrigo Claro



O aluno morreu no dia 15 de novembro de 2016 após participar de treinamento e atividades aquáticas, pelo 16º Curso de Formação de Soldado Bombeiro de Mato Grosso, na Lagoa Trevisan.



Segundo denúncia do Ministério Público, a vítima foi submetida, por várias vezes a sessões de afogamento durante a travessia na lagoa, sob o comando da tenente Ledur. Ele saiu do curso muito mal, foi hospitalizado devido fortes dores de cabeça e morreu alguns dias depois no Hospital Jardim Cuiabá, atual Complexo Hospitalar de Cuiabá.



Ledur responde também processo criminal, por tortura, resultando em morte, na Justiça Militar. Faltam serem ouvidas as últimas testemunhas e Ledur. A tenente ficou mais de 700 dias de licença médica após a morte do aluno. Voltou recentemente para a corporação e tenta a promoção para capitã.