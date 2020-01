Tatuador que manteve a namorada em cárcere tem prisão preventiva decretada

O tatuador, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada pela justiça. O acusado passou pela audiência de custódia neste domingo (12/1). Ele foi preso nesta sexta-feira (10/1) após manter a namorada em cárcere privado por 11 dias e de agredí-la diariamente desde o dia 24 de dezembro, em Ceilândia.

Na decisão, o juiz destacou que o acusado estava cumprindo pena em regime domiciliar e considerou o histórico criminal do tatuador. "O autuado é reincidente, ostentando condenações definitivas por delitos de roubo e homicídio, sendo que teria, em tese, cometido o delito em análise quando ainda em cumprimento de pena, em gozo de benefício de prisão domiciliar", diz a decisão. O homem já tinha cumprido 9 anos de pena em regime fechado.



Momentos de horror



O tatuador foi preso na sexta-feira (10/11) em flagrante por manter a namorada, de 22 anos, presa em casa sob tortura e ameaças. A vítima era agredida diariamente com barras de ferro, vidro, cadeiras e faca. A jovem foi libertada após uma denúncia da ex-namorada do acusado que recebeu vídeos da agressão.