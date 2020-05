Suspeito é preso com revólver após não pagar motorista de aplicativo

Em Várzea Grande, a Polícia Militar prendeu um homem (61 anos) com um revólver após ele se recusar a pagar uma corrida ao um motorista por aplicativo, na noite de domingo (03.05). A arma de fogo calibre 38 foi apreendida e estava sem munição.

Os policiais foram acionados por um motorista de aplicativo via 190. O denunciante disse à polícia que teria discutido com um cliente que não pagou a corrida e estava com uma arma de fogo na cintura.

Durante diligências pelo bairro Nova Fronteira, a polícia localizou o suspeito que confessou que possuem um revólver Taurus. O homem que estava em casa contou que a arma de fogo estava guardada.

A arma foi apreendida e o suspeito preso e conduzido para a delegacia.