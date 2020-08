Suspeito de estupro contra neto de ex-convivente é preso

Redação

Equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Sinop prendeu na última semana um suspeito pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de oito anos. A prisão, expedida pela 2a Vara Criminal de Sinop, contou com apoio da Divisão de Homicídios.

A vítima é neto da ex-convivente do suspeito. O mandado de prisão foi decretado pela Justiça em novembro do ano passado e desde então, o homem de 64 anos estava foragido.

Após receber denúncia sobre o paradeiro do suspeito, os policiais civis o localizaram em uma pensão no centro de Sinop. Na tarde da quinta-feira (20), a equipe policial foi ao local, onde confirmou a identidade do foragido e depois foi conduzida até o quarto em que ele se encontrava, efetuando a prisão.

Além do crime praticado contra a criança de oito anos, três mulheres também denunciaram o suspeito por abuso sexual quando eram menores de idade, época em que o homem era casado com uma tia delas.

Após as providências de efetivação do mandado de prisão na Delegacia da Mulher, o suspeito foi encaminhado à Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira.