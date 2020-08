Divulgação

O Sinsap (Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul) está em alerta e postou em suas redes sociais comunicado aos agentes carcerários sobre ameaça por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ontem, o Campo Grande News mostrou em reportagem ameaças da facção criminosa de preparar “o maior derramamento de sangue já visto no País” contra os que atuam na segurança pública, entre eles, agentes penitenciários. “O sindicato ressalta a situação de alerta a todos os policiais penais”, diz trecho do comunicado.

Com isso, o sindicato informou no alerta que “tomou conhecimento, por meio do Subsistema Nacional de Inteligência, do “SALVE”, um documento que tem circulado entre membros do Primeiro Comando da Capital”.

O chamado “salve”, no submundo do crime, é a ordem dada pela direção que deve ser cumprida por todos os membros da facção. Em maio de 2006, “salve geral” do PCC levou a pelo menos 200 ataques e 90 mortes no País.

Conforme o Sinsap/MS, a informação do tal plano foi encaminhada para conhecimento e providências da Deco (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado).