Rotam captura foragido da justiça por homicídio em Cuiabá

REDAÇÃO

Uma equipe da Rotam capturou na manhã deste domingo (26.07) um foragido da justiça, no bairro Jardim Ubirajara, na capital.

Os policiais foram informados que um homem com mandado aberto estaria em uma casa. Os policiais foram até o imóvel e encontraram o denunciado na frente.

Durante a abordagem, a denúncia foi confirmada. Via sistema, a equipe encontrou o mandado expedido pela 1º Vara Criminal da cidade de Rondonópolis, em 24 de julho de 2018, pelo crime de homicídio. Na ficha criminal ainda constou passagem por roubo.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.