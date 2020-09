Revoltado com comida, funcionário surta e destrói fazenda em MT

MidiaNews

O funcionário de uma fazenda foi preso nesta sexta-feira (18) após usar uma pá carregadeira para destruir as estruturas do local, em Nova Mutum (a 239 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou na noite de quinta-feira (17), quando o suspeito, embriagado, se desentendeu com uma funcionária do refeitório.

Testemunhas relataram que o homem teve um surto após alegar que a cozinheira não tinha feito a comida de seu agrado.

Assustados com o estado alterado do colega, os outros funcionários acionaram a Polícia Militar, momento em que o homem teve um acesso de fúria e pegou a máquina pá-carregadeira com a qual trabalha.

Ele então saiu destruindo tudo que via pela frente, chegando a derrubar o refeitório, alojamento, equipamentos usados para o processamento de algodão da fazenda e a central de tecnologia da informação.

Os trabalhadores foram obrigados a furgir para que não fossem atropelados e mortos pelo funcionário.

Ele continuou destruindo árvores e só parou quando a máquina ficou presa entre os dois troncos. Então ele desceu e fugiu antes que a PM chegasse.

Pouco tempo depois, os policiais chegaram no endereço e iniciaram as buscas para localizá-lo. No entanto, o homem só foi encontrado na madrugada de sexta, escondido em uma fazenda vizinha.

Questionado sobre o ocorrido, ele afirmou que estava bebendo desde de manhã e não se lembrava do que tinha feito.

Diante dos fatos, o funcionário foi encaminhado para a delegacia do Município, onde foi autuado por tentativa de homicídio e dano qualificado.