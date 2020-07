Reú em processo de violência doméstica em MT é localizado e preso no interior do Pará

Um foragido da Justiça, que responde a processo pela Comarca de Pedra Preta (238 km ao sul de Cuiabá), foi localizado e preso nesta segunda-feira (13.07) no interior do Pará, após troca de informações entre as Polícias Civis dos dois estados.

O homem foi localizado no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. O delegado de Pedra Preta, João Paulo Praisner explica que a equipe da delegacia iniciou as investigações para localizar o homem, que é réu em processo de violência doméstica.

A troca de informações com a Polícia Civil paraense permitiu a localização e prisão dele em uma área de invasão na periferia da cidade do Pará.

O foragido foi conduzido à Delegacia de Marituba, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão e depois foi colocado à disposição da Justiça.