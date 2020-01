Rapaz morre em hospital após ser espancado em Cuiabá

Um rapaz de 23 anos, identificado como Willian Petherson da Costa Barbosa, morreu após dar entrada numa unidade de saúde depois de sofrer uma sessão de espancamento, estilo “salve”. O caso foi registrado em Cuiabá.

Conforme informações, Willian estava em casa na terça-feira (7) de manhã, quando suspeitos num carro lhe chamaram. Ele foi colocado no veículo e voltou horas depois com diversos hematomas e ferimentos pelo corpo.

A vítima tentou se refugiar no banheiro, mas precisou ser socorrido e levado para Policlínica do Planalto. O estado do jovem era considerado grave e ele foi transferido para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde foi a óbito no final da tarde.

A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). Este tipo de agressão é denominado de "salve" e típico de facções criminosas.