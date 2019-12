Rapaz é flagrado com sangue em seringa num shopping de Cuiabá

Um rapaz de 27 anos, identificado como W.E.J.N., foi flagrado retirando o próprio sangue com uma seringa na praça de alimentação do Shopping Estação, em Cuiabá. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (26) e a Polícia Militar foi acionada.

Consta no boletim de ocorrência que o chefe da segurança do shopping acionou a PM após flagrar o rapaz retirando o próprio sangue com uma seringa, na praça de alimentação. No registro de ocorrência, consta que havia a suspeita do rapaz ser portador do vírus HIV.

No local, os policiais encontraram o suspeito e fizeram a abordagem do rapaz, que passou a relatar que tem problemas mentais e não teria feito o uso de remédio nos últimos dias.

Diante da situação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o rapaz recebeiu atendimento e medicação no local, sendo encaminhado em seguida para uma unidade.

A guarnição da PM deslocou-se até a Central de Flagrante para registrar o caso.