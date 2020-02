Rapaz de 29 anos desaparece e carro é encontrado queimado em Pedro Juan Caballero

Divulgação

Edgar Rolando Chávez, de 29 anos, desapareceu na noite de terça-feira (25) e seu carro foi localizado horas depois queimado a cerca de 300 metros da base da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), no Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã-MS.

De acordo com o jornal Capitan Bado, o rapaz estava bebendo próximo a um campo de futebol no Bairro San Gerardo, quando recebeu uma ligação e deixou o local com o próprio veículo, um VW Gol.

Horas depois, denúncia anônima levou a polícia a um veículo incendiado no Jardim Aurora. A placa encontrada é a mesma do carro de Edgar Rolando, mas o rapaz não foi encontrado.