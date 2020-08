PRF prende mulher transportando skunk

REDAÇÃO

Na madrugada desta quarta-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher, de 21 anos, que transportava aproximadamente 1,5 kg de substância análoga a skunk, em Rondonópolis.

Uma equipe da PRF realizava fiscalização na BR-364, quando avistou um Chevrolet/Prisma se aproximando. O veículo se tratava de um Taxi e possuía placas de Cuiabá/MT. Ao abordar o automóvel, o motorista (48 anos) afirmou aos policiais ter sido contratado pelo casal que ocupava o automóvel, para levá-los da rodoviária de Cuiabá até Rondonópolis.

No momento em que os policiais iniciaram a fiscalização do veículo, um dos ocupantes (homem, 24 anos) fugiu do local, correndo para um matagal.

Realizando uma busca minuciosa nos pertences, os PRFs encontraram 6 embalagens do entorpecente que estavam em uma mala, nos pés da passageira.

O motorista do táxi disse aos policiais que não sabia sobre a existência da droga.

Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada para autoridade policial.