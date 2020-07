PRF apreende combinação de veículos de carga adulterados em Primavera do Leste/MT

Na manhã de sábado (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma combinação de veículos de carga, composta pelo caminhão trator e 3 semirreboques, conduzidos por um homem de 44 anos, no município de Primavera do Leste.

Durante fiscalização na BR-070, a equipe abordou a combinação de veículos composta pelo trator, MAN TGX 29440 6X4, com placas de Rondonópolis e 3 semirreboques, todos com placas do mesmo município. Ao analisar o caminhão trator, a equipe percebeu irregularidades nos elementos identificadores do veículo. Após consultas aos sistemas e verificação minuciosa, foi possível constatar que o veiculo original é do município de Coimbra/MG e possui registro de roubo/furto.

Dois dos semirreboques também possuem adulterações em seus sinais identificadores que os remetem a veículos que estão em outros municípios, não sendo possível chegar ao original. Diante da situação, o conjunto todo foi encaminhado para autoridade policial, afim de que fosse averiguada a necessidade de análise pericial.

A ocorrência foi encaminhada para Polícia Civil de Primavera do Leste.