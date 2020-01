PRF apreende 300 kg de maconha em veículo roubado

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu neste domingo (5) em Sidrolândia 300 kg de maconha em veículo roubado.

A equipe fiscalizava no km 416 da BR-060, quando deu ordem de parada a um Ford/Ecosport, placas aparentes de Campo Grande. O motorista não respeitou a ordem e iniciou fuga.

Foi realizado o acompanhamento tático. O condutor abandonou o veículo e tentou fugir a pé, porém foi contido pelos agentes.

Ao verificar os sinais de identificação do carro, os policiais descobriram que as placas eram falsas, sendo as originais de Brasília (DF), com registro de roubo/furto desde de dezembro de 2019 na Capital Federal.

O envolvido, de 24 anos, afirmou ter pego o automóvel carregado no Paraguai e que o levaria até Campo Grande , disse também que receberia R$ 2.000 (dois mil reais) pelo transporte.

Ele foi encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, até a Polícia Federal em Campo Grande para as providências cabíveis.