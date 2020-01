Preso engole celular para tentar escapar de agentes

Divulgação

Para tentar escapar dos agentes penitenciários, um detento do presídio Osvaldo Florentino Leite, o “Ferrugem”, em Sinop (500 km ao Norte) engoliu o aparelho de celular. Ele se negou a passar por procedimento para retirada do aparelho.

Segundo informações do site Só Notícias, na sexta-feira (24), os agentes realizavam vistoria nas celas e estranharam que o preso foi o único que não saiu do espaço. Ele permaneceu no banheiro, enquanto os demais deixaram o local.

Os agentes desconfiaram da atitude e passaram o detector de metal o homem. Nada foi encontrado e o detento foi levado para o Hospital Regional da cidade e submetido a exame de raio x foi identificado o aparelho no corpo do interno.

Os médicos queriam fazer cirurgia para retirar o objeto, mas o homem não quis. Ele conseguiu expelir o celular, horas depois.

Após alta, o preso retornou para o presídio.