Polícias Civil e Militar prende autores de homicídio consumado e tentado em Comodoro

Dois homens apontados como autores de um homicídio consumado e um tentado, ocorrido na zona rural de Comodoro foram presos na sexta-feira (10.01), em ação da Polícia Judiciária Civil com apoio da Polícia Militar. O crime ocorreu em uma área de conflito de terras nas margens do Rio Guaporé a 110 quilômetros da cidade.

Assim que as equipes da Polícia Civil e Militar receberam a notícia do crime, se deslocaram até o local dos fatos, onde foi constatado o homicídio consumado da vítima, Osmar da Silva, por disparo de arma de fogo e o homicídio tentado contra o seu funcionário, que foi atingido no braço, porém foi socorrido.

Durante as diligências para apurar o caso, os policiais receberam informações dos possíveis autores do crime. Com base nos levantamentos, os policiais foram até a propriedade rural dos suspeitos, sendo durante a abordagem, encontrado em poder deles a arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Questionado, um dos suspeitos assumiu ser o autor dos disparos que tiraram a vida da vítima. O outro investigado confessou ter atirado contra a vítima tentada e disse que posteriormente jogou a arma de fogo no rio.

Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Comodoro, onde após serem interrogados foram autuados em flagrante por homicídio doloso qualificado consumado e tentado.