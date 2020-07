Policial Militar é baleado em Várzea Grande

Um policial militar aposentado, nome e idade não divulgados, foi baleado na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande.



Segundo informações do boletim de ocorrências, o militar foi socorrido e encaminhado até uma unidade de saúde da região. Ele estava consciente e informou as características do atirador.



Diante dos fatos, a viatura realizou buscas na cidade na tentativa de localizar os suspeitos. Em dado momento, um deles foi localizado próximo no bairro 8 de Março.



Ao perceber aproximação dos policiais, o suspeito fugiu em uma motocicleta. Em seguida, ele foi capturado no bairro Jardim das Oliveiras e apontou uma pistola em direção aos militares, que revidaram.



O suspeito foi atingido por dois tiros. Na sequência, foi levado até o Pronto Socorro do Município para receber atendimento médico. Ele foi submetido a cirurgia para retirada dos projéteis.



Um segundo envolvido no crime não foi localizado.