Policial é baleado após reagir à tentativa de assalto

Redação

Um policial de 29 anos, identidade não revelada, foi baleado na noite desta terça-feira (18), após reagir à uma tentativa de assalto no bairro Mangabeiras, Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso foi registrado por volta das 20h e houve uma troca de tiros no local. Além do militar, um amigo e criminoso também foram atingidos.

Durante ação criminosa, um suspeito tentou fugir, mas foi localizado tempos depois em uma região de mata, nas proximidades onde ocorreu o confronto.

Todos os feridos foram socorridos e encaminhados até o Pronto Socorro do município para receber atendimento médico.

O quadro de saúde de ambos não foi divulgado.

O caso será investigado.