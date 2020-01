Policiais penais fazem parto de mulher que visitava marido em presídio de MT

Por volta das 13 horas deste domingo (26.01), uma mulher começou a passar mal durante a visita ao marido na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis (218 km ao Sul), e os policiais penais a tiraram da ala e ela entrou em trabalho de parto.

Apesar do Samu ter sido acionado pela direção, a mulher já estava em fortes contrações. Os policiais penais Elvis Presley Santos da Silva e Fernando Bento de Souza ajudaram a mulher no parto realizado no corpo da guarda da penitenciária. Fernando é enfermeiro e Elvis, técnico de enfermagem e atua no Samu. Ambos trabalham na área de saúde nos dias de folga da unidade prisional.

A equipe do Samu chegou 20 minutos depois e a levou para o hospital na cidade. O bebê é um menino.

“Nunca tínhamos tido uma ocorrência como essa na unidade. Ainda bem que deu tudo certo e tínhamos profissionais capacitados no momento”, comentou o subdiretor da penitenciária, Paulo Rufino.