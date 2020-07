Policiais Militares atuam na sanitização das unidades da PM no combate ao coronavírus

Para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Polícia Militar de Mato Grosso está capacitando os policiais para atuarem na sanitização e desinfecção das unidades da corporação. Neste primeiro momento, seis militares do Comando Geral da PM aprendem os procedimentos sanitários com policiais da unidade especializada que receberam a qualificação após instruções recebidas do Corpo de Bombeiros Militar.

Além de multiplicar conhecimento no combate a pandemia em se tratando da higienização dos espaços, o Comando Especializado da Polícia Militar entregou nesta semana kits de desinfecção e equipamentos de proteção individual para todas as unidades especializadas da PM como Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Batalhão de Operações Policiais Especiais(Bope) Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário e Regimento de Policiamento Montado- Cavalaria.

O comandante das unidades de policiamento especializado da PM, coronel Carlos Eduardo Pinheiro destaca que a união dos policiais em combater o coronavírus. “Desde quando começou a pandemia aqui no comando especializado adotamos todas as medidas preventivas que estavam ao nosso alcance, fizemos aquisições de luvas e máscaras para todas as nossas unidades operacionais, distribuímos termômetros infravermelho para todas unidades e por fim os kits de sanitização. Solicitamos ao Corpo de Bombeiros Militar a capacitação de um policial militar de cada unidade especializada para manusear e realizar a sanitização dos quartéis e viaturas”, explica coronel Pinheiro.

O comandante da ajudância geral da sede da PM, tenente coronel Rodrigo Eduardo Costa conta que a capacitação dos policiais para higienizar os espaços e viaturas da sede da PM começou com dois policiais, mas a expectativa é preparar mais militares para atuarem nesta linha de frente no combate a Covid-19.

Tenente-coronel Eduardo ressalta a importância da união na instituição neste momento difícil para todos. “Com todos unidos podemos combater essa doença que assola tantas famílias. Queremos agradecer o Comando Especializado da PM por nos ajudar nesta missão de manter a higienização dos espaços da PM, isso é um trabalho preventivo que salva muitas vidas", explica.