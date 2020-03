Polícia recaptura mais dois detentos que fugiram de presídio

Agentes da polícia civil prenderam na manhã desta sexta-feira, 13, mais dois detentos que estavam fugidos do presídio Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco. Um deles, Sebastião Weverton Lima de França, conhecido como “Casquinha”, participou da fuga em massa que aconteceu no presídio, onde 26 presos escaparam. Já seu irmão, Emerson Ferreira Lima, estava foragido do sistema prisional desde 2015.

Ambos os detentos serão apresentados nesta sexta, às 10h30 na sede da Delegacia situada no bairro Cadeia Velha. Casquinha é condenado a 108 anos por roubo, homicídio e tráfico. Emerson possui duas condenações por roubo, somando 22 anos.

Casquinha é acusado de no ano de 2009 ter sido responsável pela morte de um policial militar que teve sua casa invadida e morto dois tiros na cabeça. Dos 26 detentos que fugira do complexo em massa, 15 foram recuperados e 11 seguem foragidos.

1. Adalcimar Oliveira de Almeida (Recapturado)

2. Adam Smith Oliveira da Silva (Recapturado)

3. Aloisio Lucas Mesquita

4. Anderson Lira da Silva Velasquez (Recapturado)

5. Ariclene Firmino da Silva

6. Dheyci Angelo de Lima e Lima

7. Diego Oliveira da Silva (Recapturado)

8. Ezimar Menezes Teixeira

9. Francisane Rocha Ribeiro (Recapturado)

10. Francisco dos Santos Braga

11. Francisco dos Santos Coimbra (Recapturado)

12. Gerilton Caetano da Silva

13. Jaciel Batista do Nascimento (Recapturado)

14. Joel Menezes de Queiroz (Recapturado)

15. Jose Valdenes Viana da Silva

16. Lucas Souza da Silva (Recapturado)

17. Marcos da Costa Ferreira (Recapturado)

18. Mirleson Nascimento da Silva (Recapturado)

19. Raimundo Nonato dos Santos Fonseca

20. Rogério Furtado dos Santos

21. Roniscley Ribeiro da Silva (Recapturado)

22. Saymom Wallace Fonseca do Nascimento

23. Sebastião Weverton Lima de França (Recapturado)

24. Vagner Tecio de Moura (Recapturado)

25. Valber de Aguiar Morais

26. Wellington de Souza Lima (Recapturado)