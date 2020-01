Polícia prende suspeito de atear fogo e matar morador de rua na Zona Leste de SP

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta quarta-feira (8) o suspeito de atear fogo e matar um morador de rua na Mooca, na Zona Leste de São Paulo. A vítima dormia quando foi atingida pelas chamas no último domingo (5).

O suspeito, que também é morador de rua, Flausino Campos, conhecido como Buiu, teve o pedido de prisão temporária decretada pela Justiça. A polícia ainda não sabe se a vítima e o suspeito tinham alguma desavença. O preso será ouvido na tarde desta quarta.

Os investigadores conseguiram identificar o suspeito com o auxílio de novas imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas.

Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, teve 70% do corpo queimado pelas chamas. Ele chegou a ser internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal do Tatuapé, mas morreu na manhã desta segunda-feira (6).

O delegado responsável considerou que ele assumiu o risco de matar a vítima e, por isso, pediu a prisão pelo crime de homicídio doloso. O caso é investigado pelo 18º DP, do Alto da Mooca, na Zona Leste.

Enterro

O corpo de Carlos Roberto Vieira da Silva será sepultado na manhã desta quarta-feira (8), no Povoado Lagoa Bonita, em Nossa Senhora da Glória, no Sertão sergipano, onde reside a sua família.

Ele chegou a Sergipe no final da tarde desta terça-feira (7), no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju. Segundo o amigo da família, Luiz Carlos Almeida, ele costumava se dividir entre os dois estados para trabalhar com reciclagem. “Sempre que ele estava em São Paulo trabalhava catando latinha e papelão para reciclar. As vezes ela passava um ano ou dois por lá. Mas sempre mantinha contato com a família. É uma tristeza muito a grande a crueldade da qual ele foi vítima”, disse.



Um vídeo gravado por câmera de segurança, que pode ser visto acima, mostra um homem usando roupas pretas, fazendo uma pequena fogueira perto de onde o morador dormia com sua carroça sob a marquise de um supermercado, na esquina das ruas Celso de Azevedo Marques com a Rua Etiópia.

Em seguida, as imagens mostram o homem jogar o que parece ser combustível, provocando uma explosão. Na sequência, ele fugiu. No local foi encontrado um galão de gasolina. O galão de gasolina foi apreendido e passará por perícia no Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Técnico-Científica.

Duas pessoas que passavam pelo local em um carro pararam ao ver o homem em chamas. Outra pessoa também correu para ajudar a apagar o fogo do corpo do morador de rua.

Outro vídeo, este feito por moradores, mostra o momento que pessoas tentam apagar as chamas que atingiam a vítima. Carlos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras de segundo e terceiro graus nas pernas, costas, tórax e rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o morador não soube informar como sofreu as queimaduras, já que o incêndio foi iniciado enquanto ele estava dormindo perto da via, sob uma marquise em frente a um supermercado. As marcas na parede mostram que as chamas atingiram 4 metros de altura.