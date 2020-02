Polícia prende homem que matou namorada a marteladas

FÁTIMA DO SUL

Crédito: Adilson Domingos

Homem identificado como Ivonil, 41, foi preso na noite de sexta-feira (21/2) em Culturama, distrito de Fátima do Sul. Ele é o principal suspeito de ter matado a marteladas a namorada, Jocileide Barbosa de Oliveira, 40, na manhã de quarta.

Policiais militares receberam a informação do suspeito escondido em uma casa na rua Curitiba. Ao chegar no local, a equipe encontrou o homem escondido sob cobertores no banheiro.

Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia de Fátima do Sul.

O caso

Jocileide Barbosa de Oliveira foi assassinada a golpes de martelo na casa onde reside, na rua Pioneiro, em Culturama.

O crime ocorreu na madrugada de quinta.

O corpo da vítima estava ao lado da cama. No local, a polícia encontrou o martelo usado pelo agressor com marcas de sangue.