Polícia prende homem que levou menor ao motel em troca de drogas

Um homem, de identidade não revelada, foi preso na sexta-feira (3), após ser flagrado com uma adolescente de 17 anos em um motel de Várzea Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando o estabelecimento que o suspeito estava com a garota. No endereço, localizado no Bairro Figueirinha, os policiais abordaram o homem e questionaram sua acompanhante, que admitiu ter 17 anos.

Segundo ela, o suspeito a contratou para fazer serviços sexuais e em troca forneceu drogas e bebidas.

Com o homem, a PM apreendeu uma porção de basta base e bebidas alcóolicas.

Diante da situação, os policiais militares conduziram o suspeito até a Central de Flagrantes, onde foi resgitrado boletim de ocorrência.

O homem deve responder por corrupção de menores, uso ilícito de drogas e por servir bebidas alcóolicas para menor de 18 anos.