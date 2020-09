Polícia prende acusado de matar a esposa em cidade de MT

MidiaNews

O autor do feminicídio ocorrido no último dia 24 de agosto em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (04).

O pedido de prisão contra o suspeito foi representado com base nas investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) do município.

O crime que vitimou Luisdaiara Pereira Lisboa ocorreu em um bar próximo a uma escola, na Gleba Lisboa.

Na ocasião, a vítima chegou a ser socorrida porém não resistiu aos ferimentos. No local dos fatos, os policiais apreenderam uma arma de fogo tipo revólver com quatro estojos e uma munição.

Assim que foi acionada do crime, a equipe da DHPP iniciou as diligências, conseguindo informações que indicavam o companheiro da vítima como autor do crime.

Com base nos levantamentos foi representado pelo mandado de prisão do suspeito pelo crime de feminicídio.

Na manhã desta sexta-feira (04), o investigado se apresentou na DHPP, ocasião em que já estava com a ordem de prisão decretada pela Justiça, a qual foi devidamente cumprida.

Após ser interrogado, ele foi encaminhado para unidade prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.