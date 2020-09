Polícia prende 13 integrantes de facção; um morre em confronto

Redação

A Polícia Civil de Água Boa (703 km a leste de Cuiabá) deflagrou durante o final de semana a Operação Vespeiro com o objetivo de intensificar a repressão a crimes praticados por uma facção criminosa atuante em Mato Grosso. Na ação, um dos acusados reagiu e foi morto pelos policiais.

Treze pessoas suspeitas de integrar o grupo foram presas pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

As diligências da operação contaram com apoio da Gerência de Operações Especiais (GOE) de Cuiabá, que passou a atuar nos trabalhos e investigações no Médio Araguaia e reprimir a ação da criminalidade organizada.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Água Boa, Gutemberg de Lucena, foi identificada a atuação do grupo em outras cidades da regional e recentemente houve um confronto em Ribeirão Cascalheira, ocasião em que um integrante da facção foi morto durante troca de tiros.

Na noite de quinta-feira (10), os criminosos praticaram o roubo contra uma policial civil, ocasião em que entraram na residência e fizeram ela e seu esposo reféns.

Após o fato, a equipe da Polícia Civil iniciou as diligências realizando a condução de várias pessoas suspeitas de participação na organização criminosa e de envolvimento em diversos crimes como roubos, furtos e tráfico de drogas.

Entre os investigados esta um empresário da cidade que daria cobertura aos criminosos dando apoio logístico as suas ações.

“No sábado, as forças policiais intensificaram as diligências em várias cidades da região, até localizar parte dos suspeitos em Barra do Garças”, disse o delegado.

Durante as diligências as equipes da GOE, Delegacia de Água Boa e apoio de equipes de Barra do Garças, os suspeitos foram localizados. Houve troca de tiros, sendo dois dos criminosos atingidos, um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local, o outro foi socorrido e hospitalizado.

Treze pessoas ligadas à organização foram presas, além de serem recuperados vários objetos subtraídos, apreendidas armas de fogo, munições e drogas. As equipes continuam as diligências para identificar outros envolvidos.