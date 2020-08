Polícia Civil desencadeia nova fase de operação contra quadrilha envolvida com tráfico e homicídio

Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Candeias do Jamari deflagrou na manhã desta sexta-feira, (28), a segunda fase da Operação “Manus Legis”, que visa combater crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e homicídio.

Foram cumpridos onze mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Candeias e em Porto Velho.

A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 21 de julho, quando foram cumpridos 31 mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão.

Segundo a Polícia, as investigações que deram origem a operação se iniciaram com o homicídio que vitimou Leandro Araújo Prata, 27 anos, executado em frente a sua residência no dia 3 de maio deste ano.

Os Investigadores apresentaram provas de que a morte de Leandro teria sido orquestrada por uma organização criminosa que visava dominar o comércio ilícito de drogas em Candeias e que ainda tentaram contra a vida de mais três vítimas no mesmo período.

Ainda segundo a Polícia, a facção queria impor a seguinte ordem: “Ou o traficante tornava-se membro da facção ou teria que sair da cidade, caso contrário seria morto”.

Entre os presos desta sexta-feira, dois já estão recolhidos no sistema prisional em razão de outros crimes. Em desfavor dessas duas pessoas há mandados de prisão e de busca e apreensão a ser cumprido nas celas com o intuito de localizar e apreender aparelhos celulares e anotações feitas pelos criminosos. Os policiais localizaram, e será objeto de investigação da Polícia.

Em uma das residências, os policiais apreenderam munições na residência de um dos alvos. Ele foi preso e conduzido a Central de Flagrantes.

O nome da Operação “Manu Legis” é um termo do latim que significa “mãos da Lei” e faz referência à atuação da Polícia Civil como a executora da lei para impor a ordem.