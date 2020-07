Polícia Civil cumpre prisão de suspeito por estupro de vulnerável em Rondonópolis

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá), cumpriu nesta segunda-feira (06.07), mais um mandado de prisão, desta vez contra um homem suspeito de estupro de vulnerável contra a enteada.

O suspeito, 49 anos, possui diversas passagens criminais, inclusive com condenação por crimes de latrocínio e roubo e cumpriu penas nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.

O mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável entrou em vigência no último dia 10 de março, com vigência até 2040.

Ao tomarem conhecimento da ordem de prisão em aberto, os policiais da DEDM Rondonópolis iniciaram as diligências conseguindo localizar o suspeito em sua residência no bairro Nova Era no município.

Após ser informado da ordem judicial, o suspeito foi conduzido à Delegacia da Mulher para as providências cabíveis para cumprimento do mandado.