PM reforça fiscalização do uso obrigatório de máscaras para prevenção à Covid-19

A partir das 13h desta terça-feira (05.05), a Polícia Militar começar uma ação específica de fiscalização do cumprimento do decreto lei 11.119/2020, que torna obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos comerciais e em outros espaços públicos e privados.

Denominada ‘Dispersão II – Covid 19’, essa operação fará um trabalho que consiste em notificar aqueles que estiverem desrespeitando a medida legal, ou seja, insistem em sair de casa ou estão em compras sem máscara.

Em Cuiabá as equipes de policiais estarão concentradas na Avenida Tenente Coronel Duarte(Prainha), pouco abaixo da Praça Ipiranga, no CPA I(inicio da Avenida Pernambuco) e na praça principal do Pedra 90, de onde sairão às ruas. Em Várzea Grande equipes sairão de pontos das Avenidas Couto Magalhães, Filinto Muller e da praça central do bairro Cristo Rei.

A atuação da PM será simultânea em todos os municípios mato-grossenses. A lei estabelece o pagamento de multa no valor de R$ 80 por pessoa (consumidor, funcionário, proprietário, diretor...) que estiver sem o equipamento de proteção individual. E determina que seja afixado em local de fácil visualização cartazes informando a obrigatoriedade do uso.

A operação também vai orientar e alertar pedestres, condutores de veículos e pessoas em geral que estiveram circulando sem o uso da máscara sobre a obrigatoriedade, as implicações legais e a importância da proteção para conter a propagação do coronavírus.

