PM prende suspeito por crime de importunação sexual em Várzea Grande

Redação

Policiais militares prenderam um homem de 46 anos por crime de importunação sexual, na tarde de terça – feira (25), em Várzea Grande. O suspeito foi flagrado praticando ato libidinoso em um banheiro de shopping.

A equipe da PM foi acionada via 190 para comparecer ao estabelecimento comercial para verificar uma denúncia de crime de importunação sexual. No local, os policiais já encontraram o suspeito contido por seguranças que contaram que populares apontaram que o homem estava mostrando os órgãos sexuais para menores de idade que entravam no banheiro.

O homem confessou que praticou o crime, ele foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.