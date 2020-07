PM festa clandestina, apreende armas e prende dois por exploração sexual no Cinturão Verde

Na madrugada desta quinta-feira (23) policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar fecharam uma festa clandestina em uma chácara e prenderam dois homens por efetuarem disparos de arma de fogo no Cinturão Verde, em Cuiabá. Uma pistola 765 e uma espingarda calibre 22 foram apreendidas na ação policial.

Por volta das 03h, a PM recebeu uma denúncia via 190 de que estaria ocorrendo uma festa com som alto na região da linha 14, no Cinturão Verde. Os policiais se aproximaram do local e ouviram disparos de armas de fogo na festa. A equipe entrou na chácara, abordou o dono da propriedade e localizou com ele uma pistola Taurus cal. 765 com carregador e cinco munições intactas.

Durante a ocorrência, a PM encontrou em um dos cômodos um dos suspeitos com uma adolescente de 15 anos, no guarda roupa do quarto, os policiais apreenderam mais uma espingarda cal 22.

A menor de idade e uma mulher afirmaram que estavam na chácara fazendo programa sexuais, uma delas contou a polícia quem havia atirado no local. Os dois homens receberam voz de prisão e tentaram resistir a ordem da PM, sendo necessário uso de arma não letal (espagidor de pimenta).

Ainda na viatura, um dos suspeitos ameaçou a equipe de policiais “não esquece que lá tem câmera, eu sei onde você mora”.

Na delegacia, a PM encontrou no bolso deles uma porção de cocaína. A adolescente foi entregue na delegacia e os dois homens presos por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, desobediência, uso ilícito de drogas, exploração sexual de menores de 18 anos.