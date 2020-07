PM encontra homem e adolescentes consumindo bebida alcoólica dentro de veículo

Policiais militares de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) prenderam na madrugada desta quarta-feira (1º.07), um homem por corrupção de menor, uso de droga e dinheiro falso. Com ele, estavam dois adolescentes, um foi apreendido e a menina caracterizada como vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe realizava ronda pela área rural quando viu três pessoas dentro de um veículo VW Gol. Na abordagem, certificaram se tratar de um casal de adolescente na companhia de um homem que consumiam bebida alcoólica.

Com o trio, os policiais encontraram uma porção de maconha, uma garrafa de destilado e seis notas de R$ 50 reais com indícios de serem falsificadas. A adolescente confessou que estava bebendo com os dois homens.

Via sistema, os militares encontraram passagens criminais no nome do adulto, entre elas, por falsificação de moeda.