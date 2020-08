PM é assassinado a tiros na frente da esposa em bar na Capital

BRIGA NO PEDRA 90

Divulgação

O subtenente da Polícia Militar Everaldo Rodrigues Alves, de 46 anos, foi assassinado com tiros na cabeça na madrugada deste sábado (29), no Bairro Pedra 90, em Cuiabá.

O crime foi cometido por três homens. Um dos suspeitos foi preso esta manhã. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial estava com a esposa em um bar da região quando, por volta das 2h30, ele se desentendeu com o trio e eles iniciaram uma briga.

Durante a luta, os criminosos conseguiram tomar a arma do subtenente e, enquanto dois deles o seguravam, o terceiro efetuou diversos disparos contra a cabeça do militar. Toda a violência foi presenciada pela esposa.

Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram a pé e de moto, um deles levando a arma da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do policial ainda no local.

A Polícia Militar também foi chamada e imediatamente iniciou as buscas pelos criminosos. Um dos suspeitos foi encontrado ainda na manhã de hoje na Rua 22 do Pedra 90.

A esposa do subtenente fez o reconhecimento do homem, que foi levado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). O suspeito usa tornozeleira eletrônica e tem passagem na Polícia por roubo.

O corpo foi retirado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhou na região do Pedra 90 por mais de 20 anos e estava lotado no 24º Batalhão. Segundo apurou a reportagem, o policial era bastante querido na região do Pedra 90.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento os outros dois criminosos não foram presos.