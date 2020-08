PM desmantela quadrilha que sequestrou idoso

Redação

Policiais militares da 14ª Companhia de Força Tática de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) prenderam nesta quinta-feira (20.08), quatro homens por sequestro e formação de quadrilha, no bairro Cidade Salmem.

Os agentes foram informados que um idoso de 70 anos tinha sido sequestrado na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e que os suspeitos estariam em um hotel em Rondonópolis.

A localização foi possível com o auxilio do rastreamento do celular da vítima que estava com os criminosos. A informação descrevia ainda que o senhor já havia sido liberado.

Quando os policiais chegaram ao hotel encontraram os suspeitos que foram rendidos e detidos. Eles estavam com o dinheiro pago do resgate.