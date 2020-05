PM apreende adolescentes, frustra assalto e recupera objetos roubados

Policiais da Força Tática prenderam na noite de domingo (03.05) um homem (22 anos) e apreenderam três adolescentes (16 e 15 anos) com produtos roubados de um mercado, no último sábado (02.05), em Tangará da Serra. Na ação, os policiais recuperaram um celular Iphone, vídeo game Xbox, bicicleta “High One” e um simulacro de arma de fogo.

Após o registro do roubo à farmácia, na noite de sábado, os policiais seguiam em diligências na região do bairro Jardim Itália, onde localizaram um dos suspeitos, que ao avistar a viatura tentou fugir, mas foi pego pelos policiais.

Com o suspeito foi apreendido um simulacro de pistola. O adolescente confessou que junto com outro comparsa, também menor de idade, praticaram o roubo ao estabelecimento comercial e que antes da chegada da polícia, iria praticar mais um roubo, desta vez, em uma farmácia. O adolescente foi apreendido por roubo e os policiais seguiram a diligência em busca do comparsa do suspeito.

Em outro ponto da cidade, a equipe da PM localizou mais dois adolescentes, com eles foi apreendido um aparelho Iphone, uma bicicleta modelo “High One” e um outro celular. Os suspeitos não souberam informar a procedência dos objetos.

Um dos adolescentes apontou de quem havia adquirido um celular Samsung e outro aparelho Motorola, roubado da mercearia. Por meio das informações dos adolescentes detidos, a PM chegou à residência do suspeito, que foi preso.

Na residência dele, os policiais apreenderam um vídeo game Xbox sem procedência comprovada. Os policiais localizaram a camisa utilizada por um dos suspeitos para praticar o roubo à mercearia.

Os suspeitos foram encaminhados por roubo e receptação para a Central de Flagrantes.