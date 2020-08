PF deflagra operação contra exploração ilegal de ouro em MT

Redação

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Papagaio de Ouro, com o objetivo de investigar a exploração ilegal de ouro na região de Pontes e Lacerda.

Os policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em propriedades particulares. As ordens partiram da Justiça Federal de Cáceres.

Investigações da PF apontam que pai e filho teriam explorado por mais de cinco anos um garimpo ilegal de grandes proporções, tendo eles obtido grandes lucros com a empreitada. A PF não informou o montante.

Segundo os investigadores, a dupla estava prestes a vender a área em uma "transação milionária". A compradora, uma mineradora da região, tentaria regularizar o empreendimento.

Na operação de hoje, os bens dos investigados foram bloqueados, tendo em vista que há indícios de que a aquisição do garimpo foi quitada com os lucros da própria exploração ilícita de ouro.

A Justiça também determinou o sequestro de gado, veículos, máquinas pesadas e o próprio imóvel onde está localizado o garimpo.

O nome da operação é uma referência ao Córrego do Papagaio, local onde a investigação teve início. A área estava sendo poluída com os rejeitos do garimpo ilegal.