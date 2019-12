Perseguição termina em tiros e acidente grave em VG

O motociclista Julivan Mendes Moreira, 24, ficou gravemente ferido após “bater a cara” no chão depois de um acidente durante uma perseguição policial na noite desta quinta-feira (19) no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande.

Ele precisou ser encaminhado ao pronto-socorro devido a gravidade dos ferimentos com a queda da moto.

O boletim de ocorrência relata que Julivan conduzia a moto, modelo Honda XRE 300, com um comparsa sem capacete na garupa. Eles ultrapassaram a viatura da Polícia Militar em alta velocidade.

Foi realizado o acompanhamento e, quando os policiais voltaram a localizar o motociclista, o garupa já não estava mais no veículo. Ainda pilotando a moto, o suspeito sacou a arma e apontou em direção aos policiais, que revidaram com disparos.

Já no bairro Parque do Lago, ele perdeu o controle e caiu da moto. Com a queda, o homem bateu o rosto no chão e ficou com ferimentos graves, com cortes e muito sangramento.

O estado de saúde não foi informado. Ele não portava documento e foi identificado por meio de um cartão de crédito.

Não há passagens criminais em seu nome. A Polícia Civil vai apurar o caso.