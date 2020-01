PC localiza corpo da bebê morta pelos pais

O corpo da criança morta pelos pais no município de Tabaporã (643 km a Médio Norte de Cuiabá) foi localizado pela Polícia Judiciária Civil, na noite de quinta-feira (09.01), no fundo de um poço nas proximidades do município. A localização do corpo aconteceu após informações passadas pelos próprios pais que foram detidos na cidade de Jataí no estado de Goiás.

O casal foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e responderá em inquérito policial por homicídio qualificado.

As investigações em buscas do corpo da bebê, de aproximadamente 7 meses iniciaram na quarta-feira (08.01), após denúncia feita ao Conselho Tutelar do município. Na delegacia, várias testemunhas foram ouvidas, sendo levantado evidências de que o casal teria tirado a vida do bebê e posteriormente fugido da cidade.

Durante as diligências internas e externas, o casal foi localizado na cidade de Jataí (GO), com apoio da Polícia Civil local. Após serem interrogados pelo delegado do município, o pai e a mãe da criança confessaram a autoria dos crimes e indicaram o local onde ocultaram o cadáver da criança.

Com base nas informações, a equipe da Polícia Civil de Tabaporã com apoio da Corpo de Bombeiros de Sinop, encontrou o corpo ocultado no fundo de um poço, próximo ao município. Devido ao fato de o poço estar cheio de água, foram encontradas apenas partes do corpo da criança e as buscas continuam em andamento.

Entenda o caso

Segundo as testemunhas, o no dia 27 de dezembro, o casal foi visto em três situações, a primeira delas, nas proximidades do Rio Sereno com o carrinho de bebê (não sendo constatado se a criança estava no carrinho ou não). Logo em seguida, o casal foi visto sozinho sem a criança e sem o carrinho e mais tarde, pedindo carona a terceiros.

Posteriormente, uma testemunha que teve contato com o pai da criança relatou que ele disse que teve que sair as pressas da cidade e pediu para que fosse colocado fogo nas coisas do bebê. Durante as diligências, o carrinho do bebê foi localizado jogado no córrego, onde o casal foi avistado.

Há cerca de quatro meses, o casal já havia sido denunciado por maus tratos contra a criança, e o bebê ficou na Casa de Passagem durante certo período, até que a guarda foi restituída aos pais.