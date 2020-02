Passageiro é arremessado para fora de carreta e morre em acidente

Divulgação

Adeilson Inácio dos Santos, de 47 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido no início da tarde de sábado (08), na rodovia MS-306, em Cassilândia, a 430 quilômetros de Campo Grande. Ele era passageiro de uma carreta que colidiu contra outra.

Conforme apurado, Adeilson havia pegado carona no interior de Mato Grosso, em uma carreta cegonha, e seguia para o interior de São Paulo. O veículo em que ele viajava bateu na traseira de outra carreta. Com o impacto, Adeilson foi arremessado.

A suspeita é de que ele estivesse sem cinto. A vítima caiu no meio da pista com várias fraturas e corte no rosto, morrendo no local. O motorista da carreta, de 35 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para Chapadão do Sul.

Não há informações sobre os demais envolvidos. O caso é investigado.