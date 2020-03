Paranaense é sequestrado por bandidos armados e abandonado em Campo Grande

Crédito: Wesley Ortiz/Ilustração/TopMídiaNews

Um rapaz de 28 anos que viajava para Campo Grande foi sequestrado por bandidos armados na madrugada desta terça-feira (10), no trajeto que liga a Cidade Morena à São Paulo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ele dirigia um veículo Jeep Compas, de cor prata e parou na estrada para fazer ajustes no GPS.

Em seguida, um veículo Jeta de cor branca estacionou próximo do viajante e dois homens armados desceram do carro, rendendo a vítima. Ele foi encapuzado e colocado no bando traseiro do carro.

Ele contou aos policiais que um dos assaltantes dirigiu o carro por várias horas. A vítima e um dos bandidos desceram na entrada de fazendas e ficaram no local até anoitecer. Um terceiro homem chegou com outro veículo, pegou o assaltante e a vítima ficou na estrada vicinal.

Minutos depois, ele disse que tirou o capuz, caminhou por dez minutos até chegar na rodovia e pediu carona para um homem, que terá o nome preservado. Ele foi deixado na rodoviária de Campo Grande e acionou a polícia. Ele afirma que acredita que foi abandonado pelos assaltantes na saída para São Paulo.

A vítima contou ainda, que o veículo que dirigia era locado. O celular dele também foi levado pelos assaltantes. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.