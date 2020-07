Ossada é encontrada em Santo Antônio

A Polícia Civil investiga a identidade da ossada encontrada no final da tarde de quinta-feira (09.07) no município de Santo Antônio de Leverger, suspeita de ser da vítima José Mário Bastos Lima, de 37 anos, conhecida como Mary, que está desaparecida desde janeiro deste ano.

A ossada foi encontrada após a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Santo Anônio receber uma denúncia anônima sobre a localização de ossos humanos na estrada de acesso à região do Engenho Velho. No ponto indicado, a ossada foi encontrada às margens da estrada. A Polícia Civil acionou a Perícia Ténica no local para os procedimentos de praxe de identificação da vítima.

A identidade só poderá ser confirmada após a conclusão dos laudos periciais emitidos pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que fará o confronto de DNA ou de ossada dentária para chegar à identificação da vítima.

Mary está desaparecida desde o dia 08 de janeiro deste ano, quando saiu do seu trabalho, em uma pizzaria da cidade. O desaparecimento é investigado em inquérito policial instaurado na Delegacia de Santo Antônio de Leverger e os trabalhos contam com o apoio do Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).