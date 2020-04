Nove pessoas foram mortas em Porto Velho no final de semana

Nove pessoas foram mortas durante o final de semana sangrento em Porto Velho. Outras 12 ficaram feridas. Os crimes aconteceram em locais distintos da Capital.

No domingo (12) foram quatro assassinatos: A primeira vítima fatal foi o haitiano Ideno Dorcilus, 29 anos, assassinado a tiros. O homem foi atacado enquanto caminhava com sua esposa na frente do residencial Morar Melhor, localizado na Rua da Beira. Ele ainda chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no Pronto-Socorro João Paulo II.

Ainda na noite de domingo, a Polícia registrou a morte de Bruno Martins de Oliveira, 24 anos, e do idoso Manoel Alves da Silva, 69 anos, em uma residência na Rua Zequinha Araújo, Bairro Areia Branca, Zona Sul. Segundo testemunhas, Bruno estava na frente da casa quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram várias disparos contra o jovem, que morreu na hora. Em seguida, um dos criminosos entrou na residência e executou Manoel que estava fazendo janta.

No final da noite de domingo Alefe Cauan Costa Pereira, 17 anos, foi executado a tiros no residencial Orgulho do Madeira, na Zona Leste de Porto Velho. O padrasto da vítima relatou aos policiais que estava dentro de casa quando ouviu os tiros. Ao verificar, encontrou Alefe caído e sem vida. O adolescente foi morto com dois tiros.

Rodrigo Cortez da Silva, 18 anos, e Matheus Gomes da Silva, 18 anos, foram atingidos com vários disparos enquanto conversavam na frente de uma residência, localizada no Bairro Socialista, na Zona Leste. Os dois foram socorridos para a UPA.

Em uma praça, localizada na Rua Jaguarão, Bairro Três Marias, na Zona Leste da Capital, Francisco Adrielton da Silva, 33 anos, e Bruno Lopes Ramos, 35 anos, sofreram uma tentativa de homicídio a tiros. Eles foram socorridos para o Pronto Socorro João Paulo II.

Minutos depois, um adolescente de 17 anos foi socorrido as pressas, após sofrer uma tentativa de homicídio a tiros na Rua Leon da Costa, Bairro Três Marias, na Zona Leste.

Na madrugada de domingo, Edinaldo S. C., 20 anos, foi morto a tiros na Rua Goianésia, Bairro Jardim Santana, na Zona Leste. No mesmo local, dois homens e uma mulher foram baleados.

Ainda na madrugada, Matheus N. O., 19 anos, e Jhonilson S. N., 27 anos, sofreram uma tentativa de homicídio a tiros na Avenida Mamoré, Bairro Aponiã, na Capital.

Na Rua Neuza, Bairro Igarapé, um adolescente de 17 anos e um jovem de 24 anos, também sofreram uma tentativa de homicídio a tiros enquanto participavam de uma festa.

Também durante a madrugada de domingo, o empresário Alberto de Carvalho Andreoli, 31 anos, foi morto com 10 facadas, na Rua Venezuela com Abunã, Bairro Embratel em Porto Velho. O assassino, identificado como João Luiz da Silva Filho, 49 anos, fugiu do local, mas foi seguido por um motoboy, acabou preso e confessou o homicídio.



Mortes no sábado



Na madrugada de sábado (11), Simone Vieira da Silva, 43 anos, foi encontrada morta, após sair de uma confraternização no Bairro Airton Sena, Zona Leste de Porto Velho.

Durante a tarde, o cabo da PM Rogério de Castro Escorcio, foi morto com um tiro no olho durante um assalto em um frigorifico, localizado na Estrada da Areia Branca, na Zona Sul de Porto Velho.

Na noite, Alexsander Vinícius Araújo de Oliveira, 19 anos, foi morto a tiros no Residencial Orgulho do Madeira, Zona Leste da Capital. O criminoso acabou fugindo.