Norte do PI: casal é resgatado após 24h perdido na mata enquanto procurando pequi

Um casal, morador do Bairro Paciência, na cidade de Piripiri, na região norte do Piauí, ficou 24 horas perdido na mata na região do Parque Nacional Sete Cidades. Manoel, de 65 anos, e Adelina, de 58 anos, saíram de casa na manhã da sexta-feira e foram procurar pequi na mata, mas acabaram se perdendo.

Segundo o Corpo de Bombeiro, o casal dormiu no mato e ao amanhecer do dia conseguiram ouvir barulhos de carros que passavam na BR-222 e barulho de animais domésticos e conseguiram encontrar uma residência e retornar para as margens da rodovia onde haviam deixado o veículo.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e populares já haviam feito buscas na região depois que familiares perceberam, por volta das 23hs, que o casal não havia retornada da caçada aos pequis.

O casal estava com várias marcas de espinhos e de picadas de mosquitos.