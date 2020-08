Mulheres são presas por comandar boca de fumo

Redação

Duas mulheres responsáveis por um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Participação, em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na quinta-feira (06.08), em mais um trabalho de combate ao tráfico realizado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município. A ação resultou ainda na condução de dois usuários e na apreensão de várias porções de pasta base de cocaína e objetos de origem ilícita.

Após identificação da residência em que funcionava o comércio ilícito, os policiais da Derf Rondonópolis iniciaram o trabalho de monitoramento, visualizando vários usuários entrando e saindo do local. Diante das evidências, os policiais decidiram realizar a abordagem no imóvel flagrando o momento em que um usuário menor de idade comprava pasta base de cocaína das traficantes.

Na casa também estavam duas crianças filhas das suspeitas. Durante busca pessoal, foram encontradas com as mulheres 110 porções de pasta base de cacaína, sendo 56 com uma e 54 com a outra, além de um aparelho de TV e R$ 279 em dinheiro trocado, característico da atividade de tráfico.

Enquanto os policiais estavam na casa, mais uma usuária chegou para adquirir entorpecentes no local. Diante das evidências, todos foram conduzidas à Derf Rondonópolis, onde as duas suspeitas após serem interrogadas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os dois usuários conduzidos assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de drogas.