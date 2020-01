Mulher tenta matar marido que chegou em casa com costas arranhadas em MT

Um homem de 44 anos foi ameaçado pela esposa com uma faca após dormir fora de casa e retornar sem dinheiro e com “unhadas” nas costas na madrugada desta terça-feira (7), no bairro rota do Sol, em Sorriso (396 km de Cuiabá). O caso terminou na delegacia, após o casal trocar agressões.

Consta no registro de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada com relato de que o homem teria sido ameaçado pela esposa, sendo que a mesma teria rasgado o banco da sua moto com uma faca. No local, os policiais encontraram os envolvidos e colheram as primeiras informações.

O homem relatou que saiu de casa, por volta das 22 horas do domingo (6), com um dinheiro na carteira e só retornou as 18 horas de segunda-feira. A mulher teria questionado onde ele gastou o dinheiro e o acusou de estar com amante, já que chegou a casa com marcas de “unhas” nas costas.

Já, a suspeita alegou que o marido, tentou enforcá-la dentro do banheiro e por isso teria tentando se defender com uma faca. Ela ainda contou que o marido ameaçou tirá-la de casa a força.

Diante da situação, o casal foi levado a delegacia para as providências que o caso requer.