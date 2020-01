Mulher pede socorro na rua após ser esfaqueada por ex

Uma mulher foi socorrida por populares após ser encontrada ensaguentada depois de ser esfaqueada pelo ex-marido no bairro Monte Verde, em Cáceres (217 km de Cuiabá). A tentativa de feminicídio ocorreu por volta das 16 horas, quando os moradores do bairro encontraram a vítima.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada com relatos de que a vítima foi encaminhada ao hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros. Populares disseram aos policiais que a mulher correu pela rua com a mão no abdômen, relatando que seu ex-marido tinha acabado de esfaqueá-la.

Os policiais fizeram buscas na região, porém o ex-marido da vítima não foi encontrado.