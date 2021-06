Mulher mata amiga a facadas após flagrá-la dentro de banheiro com o namorado

Rogério Florentino/Olhar Direto

Uma mulher de 26 anos, identificada como Adriana da Silva, foi morta, no domingo (13), a golpes de faca após um desentendimento com sua amiga, no bairro Jardim Bela Vista, em Canarana (605 quilômetros de Cuiabá). A acusada flagrou a vítima dentro do banheiro com seu namorado, que estava tomando banho e se revoltou. Todos os que estavam no local estavam com sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar.

Segundo consta, as duas mulheres preparavam o jantar, quando Adriana teria entrado no banheiro no momento em que o namorado da amiga estava lá.



Revoltada, a namorada do homem de 32 anos também tentou entrar, mas foi impedida por Adriana. A amiga cortou o pé em um pedaço de caco de vidro, mas mesmo assim ainda conseguiu entrar e tirar os dois do banheiro.



O ex-marido de Adriana da Silva também iria participar do jantar, mas no momento do fato havia saído para comprar refrigerante. Quando voltou e viu a confusão, ele conseguiu tirar a acusada da casa com empurrões, para evitar a discussão.



Quando retirava Adriana da casa, a suspeita pegou uma faca e desferiu os golpes na vítima. O ex-marido de Adriana sofreu um corte na orelha, no momento em que tentou tomar a faca das mãos da criminosa.



A suspeita foi contida e a vítima encaminhada ainda com vida para o hospital da cidade. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.



Aos policiais, a acusada disse que as duas eram muito amigas e estavam bebendo desde às 14h. Nenhum deles possui passagens criminais.



A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia. O caso é investigado pela Polícia Civil.