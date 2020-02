Mulher fica refém de bandidos durante 6h em Rondonópolis

Divulgação

Dois assaltantes, de 22 e 17 anos, foram presos em flagrante pelo crime. A vítima foi feita de refém por cerca de 6h.

De acordo com as informações, por volta das 20h30, Polícia Militar recebeu denúncia via 190 de que um roubo estava em andamento em uma das casas do bairro.

Quando chegaram, encontraram os suspeitos colocando os pertences da vítima dentro do carro. Eles foram presos em flagrante.

Dentro da casa, a vítima foi encontrada trancada e amarrada em um dos cômodos. Ela contou que por volta das 16h, foi rendida pelos dois bandidos, que estavam em uma moto.

Armados, eles colocaram objetos roubados dentro do carro, cobriram o rosto dela e, em seguida, a colocaram no carro e, em seguida, rodaram a cidade deixando os objetos roubos em várias casas.

No momento da abordagem, polícia encontrou uma máquina de lavar sendo deixada pelos bandidos. Com eles a PM apreendeu um revólver calibre 32 com 5 munições. Eles foram levados para a delegacia e autuados pelo crime.